От вебинара до реабилитации нацизма: как петербургский профессор стал фигурантом уголовного дела

От вебинара до реабилитации нацизма: как петербургский профессор стал фигурантом уголовного дела
Освобождение узников Освенцима. Фото: Википедия

Разгоревшийся в январе этого года скандал с участием петербургского профессора все не утихает. После высказываний о холокосте бывший преподаватель стал фигурантом уголовного дела. Он уже лишился работы в двух университетах и даже успел побывать в больнице из-за сердечного приступа.

Инцидент произошел в январе этого года. Тогда еще профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев выступил в рамках вебинара, организованного для учителей Ленобласти по теме «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица». Он заявил, что нет архивных документов, которые доказали бы убийство шести миллионов человек в концлагерях. Профессор также добавил, что на территории концлагерей действительно были обнаружены печи для сжигания, но людей в них якобы не отправляли.

«На самом деле это еще один миф», — заявил Матвеев и уточнил, что нацисты использовали газ для «дезинфекции», а не для уничтожения людей.

Фрагмент с выступления Матвеева попал в Telegram. Реакция последовала незамедлительно. Возбудить уголовное дело потребовали петербургские депутаты. Об увольнении преподавателя друг за другом сообщили РАНХиГС и СПбГЭУ. Правительство Ленобласти принесло извинения, еврейская община потребовала проверки.

Уже в конце месяца мужчина оказался в больнице с сердечным приступом.

Скандал, как стало известно Gazeta.SPb, вылился в уголовное дело. Правоохранители считают, что у Матвеева был умысел на реабилитацию нацизма, а сам он отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала.

Уголовное дело в отношении профессора возбудили по статье «Реабилитация нацизма». Меру пресечения ему пока избирать не стали.

Отметим, что ему грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за два года, принудительные работы на срок до трех лет или даже лишение свободы на тот же срок.

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