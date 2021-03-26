В школе №777 смогут ходить жители 14 домов

Чтобы отдать в учреждение ребенка, нужно подать документы на прием в первый класс с 1 апреля.

К школе №777 в Приморском районе прикрепили 14 жилых домов, расположенных на территории микрорайона. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Жители домов смогут подать документы на прием в первый класс с 1 апреля. Граждане, являющиеся льготниками и те, кто имеют право на льготное зачисление, будут приниматься с 1 по 30 июня. Список домов, закрепленных за школой, можно найти на сайте ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в школах Петербурга появятся профильные классы за 1,25 млрд рублей. Дети смогут сделать первые шаги в понравившейся профессии прямо за школьной партой.