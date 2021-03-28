За сутки на коронавирус проверили 18 533 петербуржца

За сутки на коронавирус проверили 18 533 петербуржца
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 18 533 петербуржца.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 6 270 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 442 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1 153 человека. Добровольцы выполнили 6 442 заявки.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 7 тысяч петербуржцев впервые привились от коронавируса за сутки.

новости СПб пандемия тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки на коронавирус проверили 18 533 петербуржца
После смертельного ДТП с девочками-подростками в Тосно возбудили уголовное дело
Скончался Борис Музенидис, глава одного из крупнейших туроператоров по Греции
Теплоэнергетики досрочно отремонтировали трубопровод на 1-й Красноармейской
В Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке «Спутника V»
Полицейские изъяли две тонны металлолома из нелегальных пунктов приема в ...
В воскресенье утром Петербург свободен от пробок
Ночью на Коломенской полыхала пятикомнатная коммуналка