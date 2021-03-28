За сутки на коронавирус проверили 18 533 петербуржца

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 18 533 петербуржца.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 6 270 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 442 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1 153 человека. Добровольцы выполнили 6 442 заявки.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 7 тысяч петербуржцев впервые привились от коронавируса за сутки.