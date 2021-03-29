Во вторник в Пулково задержали рейсы в Уфу и Занзибар

В петербургском аэропорту задержали два рейса. Пассажиры с опозданием вылетят в Уфу и Занзибар.

Об этом стало известно во вторник, 30 марта. Согласно данным онлайн-табло Пулково, на данный момент задержан рейс DP 559 авиакомпании «Победа» маршрутом Петербург — Уфа. Воздушное судно улетит в 1:25, вместо ранее назначенных 00:05.

Также с задержкой вылетит рейс ZF 7861 до Занзибара. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 2:55, однако рейс был задержан почти на час. Теперь вылет назначен на 3:55.

По каким причинам задерживается рейс не сообщается. Все остальные самолеты, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский аэропорт с 28 марта перешел на летнее расписание, в рамках которого откроются перелеты в шесть новых городов.