Во вторник в Пулково задержали рейсы в Уфу и Занзибар

Во вторник в Пулково задержали рейсы в Уфу и Занзибар
Самолет задержали. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали два рейса. Пассажиры с опозданием вылетят в Уфу и Занзибар.

Об этом стало известно во вторник, 30 марта. Согласно данным онлайн-табло Пулково, на данный момент задержан рейс DP 559 авиакомпании «Победа» маршрутом Петербург — Уфа. Воздушное судно улетит в 1:25, вместо ранее назначенных 00:05.

Также с задержкой вылетит рейс ZF 7861 до Занзибара. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 2:55, однако рейс был задержан почти на час. Теперь вылет назначен на 3:55.

По каким причинам задерживается рейс не сообщается. Все остальные самолеты, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский аэропорт с 28 марта перешел на летнее расписание, в рамках которого откроются перелеты в шесть новых городов.

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