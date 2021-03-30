Ограничено количество городов, из которых можно улететь в Турцию

Росавиация пока что не выдала разрешения на осуществление полетов из российских городов на турецкие курорты.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что полеты в Турцию можно было бы разрешить из 13 российских городов. Несмотря на это, Росавиация соответствующего разрешения выдавать не стала, сократив список городов. С 1 апреля рейсы в Турцию не будут осуществляться из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Об этом пишет ТАСС.

Напоминаем, что постепенно Россия возобновляет регулярное авиасообщение с некоторыми государствами. С начала апреля граждане смогут отправиться в Германию, Венесуэлу, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Черногории рассказали, когда планируется открытие авиасообщения с Россией.