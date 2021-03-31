Молодой петербуржец получил «уголовку» за секс с 15-летней, которая забеременела от него

Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего парня, вступившего в половую связь с девочкой-подростком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 марта в родильный дом была госпитализирована 15-летняя девочка, которая находится на 40 неделе беременности. Медики сообщили об этом в полицию.

В тот же день правоохранители нашли отца ребенка — 23-летнего парня. Он самостоятельно обратился в полицию и рассказал, что встречался со школьницей с апреля прошлого года.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали специалиста по работе с молодежью, пять лет насиловавшего падчерицу.