Молодой петербуржец получил «уголовку» за секс с 15-летней, которая забеременела от него

Молодой петербуржец получил &#171;уголовку&#187; за секс с 15-летней, которая забеременела от него
Школьница забеременела от 23-летнего жителя Петербурга. Фото: pixabay

Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего парня, вступившего в половую связь с девочкой-подростком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 марта в родильный дом была госпитализирована 15-летняя девочка, которая находится на 40 неделе беременности. Медики сообщили об этом в полицию.

В тот же день правоохранители нашли отца ребенка — 23-летнего парня. Он самостоятельно обратился в полицию и рассказал, что встречался со школьницей с апреля прошлого года.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали специалиста по работе с молодежью, пять лет насиловавшего падчерицу.

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