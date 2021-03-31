В Петербурге дважды за год публиковали на Avito объявления о продаже детей

Кроме того, в Петербурге увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении детей. Фото: pixabay

Кроме того, в Петербурге увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении детей. Фото: pixabay

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в среду, 31 марта, выступила с докладом на заседании городского парламента. В ходе своей речи чиновница коснулась вопроса объявлений о продаже детей.

По данным Митяниной, в течение прошлого года на сайте частных объявлений «Авито» дважды замечали публикации, авторы которых пытались продать несовершеннолетних. При том одно из них даже было размещено в разделе «домашние питомцы». Подпись гласила, что некий «вредитель» ищет новых родителей.

Позже к разместившему объявление петербуржцу обратились с вопросами. Он объяснил, что поступил таким образом в воспитательных целях. Почему человек выбрал такой формат «воспитания» ребенка, неизвестно. Митянина также подчеркнула, что за минувший год заметно возросло число преступлений, совершенных в отношении детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе в одной из квартир обнаружили труп пятилетнего мальчика.