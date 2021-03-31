Эндокринолог развеяла мешающие похудеть мифы об овощах и фруктах

Строгая диета на овощах и фруктах не приведет к похудению, а скорее, наоборот. Фото: Pixabay

Строгая диета на овощах и фруктах не приведет к похудению, а скорее, наоборот. Фото: Pixabay

Эндокринолог Зухра Павлова развеяла четыре распространенных заблуждения о правильном питании, из-за которых люди не могут сбросить вес.

Во-первых, диета, рацион которой состоит из продуктов с отрицательной калорийностью и овощей, не является продуктивной, поскольку для насыщения приходится съедать больше обычного. Желудок растягивается, и человек регулярно переедает вместо похудения. В пище должно соблюдаться соотношение 30% белков и жиров и 40% углеводов, что позволяет дольше оставаться сытым.

Кроме того, эндокринолог подчеркивает, что кефир не является полезной альтернативой ужина. Наоборот, он способствует росту жировой ткани из-за высокого инсулинового индекса. Врач также не рекомендует использовать в качестве перекуса исключительно фрукты. К ним всегда необходимо добавлять белок, поскольку фруктоза, утоляющая чувство голода, приводит к быстрому снижению вещества малонил-КоА, отвечающему за энергию организма.

Наконец, специалист опровергает миф о диетических свойствах ягод. В них также содержится много фруктозы, из-за чего, к примеру, медведи налегают на ягоды перед спячкой, чтобы нарастить жир. «Запастись витаминами впрок» без вреда для фигуры не получится.

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