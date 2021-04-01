Сбитый школьник на Нахимова, ДТП с водителем Княгинина: в Петербурге участились аварии с детьми

В среду, 31 марта, 12-летний школьник перебегал дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора и попал под автобус — мальчика госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Отметим, что это лишь один из многих случаев ДТП с детьми за последнее время.

У ребенка, попавшего под автобус, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и автотравму. За рулем сбившего мальчика «ПАЗа» находился 43-летний гражданин Узбекистана, водитель учебного учреждения. По предварительной информации, он был абсолютно трезвым и, судя по записи с камеры наблюдения, правил дорожного движения не нарушал.

Интернет-пользователи, комментируя инцидент в социальных сетях, отмечают, что спасти от подобных ситуаций могут только «островки безопасности» на дорогах, поскольку даже многократные повторения правил дорожного движения, увы, не оказывают должного воздействия на умы пешеходов.

Добавим, что аналогичный случай произошел не так давно там же, на Васильевском острове. Мужчина на Audi A8 сбил школьника, который переезжал дорогу на самокате. Кто нарушил ПДД и спровоцировал аварию, осталось неизвестным, но выяснилось, что иномаркой управлял личный водитель вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина. Самого политика в момент происшествия в салоне не было — водитель как раз ехал за ним. К счастью, пострадавший ребенок отделался ушибом.

Самокат — довольно небезопасное транспортное средство, особенно для детей и особенно в условиях активного городского движения. Буквально два дня назад на проспекте Косыгина Lifan под управлением гражданина Таджикистана сбил 12-летнего мальчика, который также пересекал проезжую часть по «зебре», находясь на электросамокате. Напомним, что переходить дорогу и взрослым, и детям во всех без исключения случаях следует только пешком — это минимизирует риск подобных ДТП.

А вот в Сосновом Бору, к примеру, «дорожное происшествие» с участием двоих детей едва ли не приобрело комический оттенок. Во время масленичных гуляний 14 марта маленький житель Соснового Бора катался на картинге. В какой-то момент «водитель» не справился с управлением и въехал в верблюда, на спине которого в этого время находился юный «пассажир». От удара животное рухнуло вместо с ребенком. Однако, как отмечают очевидцы, переживать не о чем: все участники происшествия отделались ушибами и «легким испугом».

И все же стоит помнить, что осторожность и внимательность на дорогах, даже если это детский картинговый трек, никогда не бывают чрезмерными.