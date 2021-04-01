Королева Великобритании впервые за долгое время вышла в свет

Королева Великобритании Елизавета II первый раз в этом году приняла участие в официальном мероприятии в очном формате, сообщает Букингемский дворец. Королева посетила мемориал памяти о летчиках стран Содружества наций в день день столетия с момента образования Военно-воздушных сил Австралии.

Памятник находится вблизи Виндзорского замка. Именно там Елизаветы II живёт с конца осени после введения в Англии строгих ограничений на фоне эпидемии COVID-19. В этом же здании в графстве Беркшир, королева с мужем герцогом Эдинбургским Филипом отметили 73-ю годовщину и Новый год. Королева переехала туда из Сандрингема, там она провела первую половину осени.

Карантин в Великобритании стал смягчаться с 8 марта. Детям разрешили посещать школы. С 29 марта британцам разрешено собираться вшестером. Больше нет правила, обязывающее англичан не выходить из дома без особой надобности.

8 декабря прошлого года в Великобритании началась вакцинация. В начале февраля первую дозу вакцины получили 15 млн человек. На сегодняшний день она введена более 30 милн человек — это практически половина населения Великобритании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие правила должна соблюдать королева Елизавета II.