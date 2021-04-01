В Петербурге развернули всего 133 пункта вакцинации от ковид-19

В Петербурге развернули всего 133 пункта вакцинации от ковид-19
Полностью закончили цикл вакцинации 284 тыс. петербуржцев. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сделать прививку против ковид-19 можно в 133 пунктах вакцинации. Об этом сообщил аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Также, дополнительно работают десять мобильных прививочных пунктов.

«Самое надёжное средство от COVID-19 – это прививка. Сделать ее совсем несложно. Дефицита вакцины нет. Вакцинация максимально доступна для петербуржцев – прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы привиться», — уточнил Эргашев.

Известно, что первую дозу вакцины от коронавируса получили более 384 тыс. петербуржцев.

Сделали уже два укола 284 тыс. человек.

А за сутки через инъекцию прошли 13 тыс. человек.

С начала прививочной кампании в Петербург поступило 495 842 комплекта доз вакцины Спутник V.

На сегодняшний день поликлиниках остается 62 064 дозы.

Уточняют, что в ближайшее время ожидается поставка еще 44 тыс. комплектов доз вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко оценил необходимость ревакцинации для привитых от COVID-19.

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