Молдавия заявила о чрезвычайной положении в стране из-за ковид-19

В Молдавии с сегодняшнего дня вводится чрезвычайное положение из-за ковид-19. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
На данный момент от тотального карантина руководство страны отказывается. Однако до конца весны усилили ограничительные меры для въезда и выезда в страну.
При этом, установлены нормы потребления продуктов и предметов первой необходимости.
Также послезавтра начинается общенациональный карантин во Франции.
Президент Эмманюэль Макрон заявил, что те порядки, которые ввели в марте в некоторых департаментах страны теперь расширят. Так ограничения коснутся всей Франции, начиная с этой субботы и на четыре недели.
Напомним, что в стране продолжает существовать комендантский час с 19 часов.
Известно, что на три недели перестанут работать детские сады и школы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Таиланд упростил и сократил карантин для российских туристов.