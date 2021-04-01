Молдавия заявила о чрезвычайной положении в стране из-за ковид-19

В Молдавии с сегодняшнего дня вводится чрезвычайное положение из-за ковид-19. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

На данный момент от тотального карантина руководство страны отказывается. Однако до конца весны усилили ограничительные меры для въезда и выезда в страну.

При этом, установлены нормы потребления продуктов и предметов первой необходимости.

Также послезавтра начинается общенациональный карантин во Франции.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что те порядки, которые ввели в марте в некоторых департаментах страны теперь расширят. Так ограничения коснутся всей Франции, начиная с этой субботы и на четыре недели.

Напомним, что в стране продолжает существовать комендантский час с 19 часов.

Известно, что на три недели перестанут работать детские сады и школы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Таиланд упростил и сократил карантин для российских туристов.