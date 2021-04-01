Администрация Петербурга в течение месяца будет проводить антинаркотические мероприятия среди детей и молодежи

В Петербурге месяц будут проводить антинаркотические мероприятия среди детей и молодежи. Фото: pixabay

В Петербурге месяц будут проводить антинаркотические мероприятия среди детей и молодежи. Фото: pixabay

В Петербурге в Кировском районе с 1 апреля начался Месячник антинаркотических мероприятий, которые посвящены Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает официальный сайт Администрации Петербурга.

В период апреля по май на территории Кировского района и города проведут Месячник антинаркотических мероприятий.

Он проводится каждый год и приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В 2021 году мероприятие пройдет с первого по 30 апреля.

Провести Месячник необходимо потому, что важно охватить профилактическими мероприятиями и беседами как можно больше несовершеннолетних и молодежи.

Поэтому городская Администрация планирует реализовать целый комплекс антинаркотических профилактических действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на 28 марта сотрудники полиции провели антинаркотические рейды в ночных клубах в центре Петербурга. Возбуждено уголовное дело, изъяты наркотики.