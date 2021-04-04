В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Из петербургского аэропорта Пулково вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в аэропорту Северной столицы задержали несколько внутренних рейсов и один международный. Причины задержек не указывались.

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В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
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