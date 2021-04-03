В Пулково в субботу задержали четыре рейса

Сегодня, 3 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержали несколько внутренних рейсов и один международный, сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «РусЛайн», «Ямал» и «Air France». Четыре самолета вылетят с опозданием. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс 7R 291 до Тамбова. Изначально планировалось, что самолет «РусЛайн» поднимется в небо в 08:20, однако по неизвестным причинам рейс был задержан на шесть с половиной часов. Теперь вылет назначен 14:50.

Далее задержан рейс 7R 103 той же авиакомпании до Иваново. Самолет должен был вылететь в 10:25, но время вылета сдвинули более чем на три часа — рейс отправится в 14:05.

Рейс авиакомпании «Ямал» YC 849 задерживается на два с половиной часа. Пассажиры должны были улететь в Ноябрьск в 11:30, но теперь вылетят лишь в 14:00.

Кроме того, задержан рейс AF 1465 до Парижа. Воздушное судно «Air France». поднимется в небо в 16:00, хотя изначально вылет был назначен на 15:15.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали россиянку, которая привезла из Амстердама флакон с наркотиками.