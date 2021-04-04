Воскресным утром Петербург свободен от пробок

В Петербурге в последний выходной перед началом рабочей недели почти нет пробок. Дорожная ситуация в городе оценивается в один балл.

Сегодня, 4 апреля, к 8:50 утра городские трассы практически свободны от пробок. Согласно данным сервиса «Яндек.Карты», только к 12:00 заторы могут вырасти до 2 баллов.

Так, небольшое скопление машин наблюдается на Садовой улице, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Измайловском, Литейном и Индустриальном проспектах и Московском шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха поднимется до 5-7 градусов тепла.