Воскресным утром Петербург свободен от пробок

Воскресным утром Петербург свободен от пробок
Пробки на дорогах Петербурга. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Петербурге в последний выходной перед началом рабочей недели почти нет пробок. Дорожная ситуация в городе оценивается в один балл.

Сегодня, 4 апреля, к 8:50 утра городские трассы практически свободны от пробок. Согласно данным сервиса «Яндек.Карты», только к 12:00 заторы могут вырасти до 2 баллов.

Так, небольшое скопление машин наблюдается на Садовой улице, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Измайловском, Литейном и Индустриальном проспектах и Московском шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха поднимется до 5-7 градусов тепла.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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