В Петербурге 4 апреля выпадет мокрый снег и потеплеет до +7 градусов

В Петербурге 4 апреля выпадет мокрый снег и потеплеет до +7 градусов
В городе ожидаются небольшие дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня в Северной столице ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, в воскресенье, 4 апреля, на погоду в городе начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Постепенно он закроет небо плотными облаками.

Температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 5-7 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый.

Атмосферное давление будет резко падать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 4 апреля ожидаются мокрый снег и туман.

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