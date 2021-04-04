В Петербурге 4 апреля выпадет мокрый снег и потеплеет до +7 градусов

Сегодня в Северной столице ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, в воскресенье, 4 апреля, на погоду в городе начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Постепенно он закроет небо плотными облаками.

Температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 5-7 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый.

Атмосферное давление будет резко падать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 4 апреля ожидаются мокрый снег и туман.