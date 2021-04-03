В Ленобласти 4 апреля ожидаются мокрый снег и туман

В Ленобласти 4 апреля ожидаются мокрый снег и туман
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay

В воскресенье, 4 апреля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и днем в большинстве районов пройдет дождь и мокрый снег. Отдельные районы накроет туман. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

В ночное время суток столбики термометров покажут -1…-6 градусов, днем потеплеет до +3…+8 градусов. Ночью ветер будет западного и юго-западного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче

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