Четвертая волна и коронавирус после вакцинации: COVID-19 в России и мире

Эпидемиологическая ситуация в мире остается непростой. С начала пандемии коронавирусом заразились 131 миллион человек. В США и вовсе начали говорить о четвертой волне COVID-19.

Новую коронавирусную инфекцию в мире подхватили более 131 млн человек. При этом заболевание унесло жизни 2 847 836 инфицированных. Наиболее пострадавшей страной считаются США, где заразились более 30 млн и погибли более полумиллиона человек.

Россия находится на пятой строчке списка.

К слову, в США уже заговорили о четвертой волне коронавируса. Эпидемиолог Майкл Остерхолм, руководящий в Университете Миннесоты изучением инфекционных заболеваний, заметил, что страна находится «почти посредине новой пандемии».

При этом он отметил, что современные вакцины справляются даже с британским штаммом вируса. В настоящее время жителей США прививают препаратами Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Всего в стране успели привить около 161 млн человек.

Ранее стало известно, что американские власти пока останавливают производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе. Вероятной причиной послужила ситуация с потерей 15 млн доз вакцины от Johnson & Johnson из-за производственной ошибки.

В России, между тем, продолжаются испытания первой зарегистрированной в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V». Как рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация российским препаратом «Спутник Лайт» на 50-60% снижает риск заражения коронавирусом. Отметим, что «Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V».

Напомним, что вакцина не всегда защищает от заражения коронавирусом. Молекулярный биолог Анна Макарова рассказала, что у вакцинированных людей, которые заболели коронавирусом, незначительно поднимается температура, которую нельзя сбить, а также небольшой кашель и насморк.