В Петербурге за сутки медики успели проверить на COVID 12 361 человека

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 12 361 горожанина.

Об этом стало известно во вторник, 6 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 20 967 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 464 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1 161 человек. Добровольцы выполнили 6 627 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач дал советы по вакцинации переболевшим коронавирусной инфекцией.