Удар в лицо, огнестрельное ранение, сломанная рука: как дети в Петербурге и Ленобласти страдают от рук взрослых

В супермаркете на Будапештской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 14-летняя школьница стала жертвой нападения со стороны мужчины, которого возмутил её громкий смех.

О скандальном происшествии рассказали родители пострадавшей девочки в группе «Купчино – Фрунзенский район | Подслушано» в социальной сети «Вконтакте». Как выяснилось, школьница находилась в магазине вместе с подругой. Подростки что-то обсуждали и смеялись, когда неизвестный мужчина, — по предварительны сведениям, он был пьян, — внезапно нанес одной из девочек удар кулаком в челюсть.

Мама избитой школьницы опубликовала видеозапись происшествия, попавшего на камеры магазина, и попросила содействия в опознании нападавшего. Примечательно, что, хотя часть комментаторов поддержала переживающую женщину, некоторые встали на сторону хулигана, возмутившись неподобающим поведением подростков.

Возможно, у инцидента имеются неизвестные нам подробности, но можно с уверенностью сказать, что физическое насилие, — особенно по отношению к детям и животным, — заслуживает порицания. К сожалению, случаи хулиганского нападения на несовершеннолетних в Петербурге и Ленобласти — не редкость.

Буквально два дня назад, 4 апреля, в Кингисеппе неизвестный мужчина открыл стрельбу на детской площадке, где в этот момент находились малыши. В результате одна из пуль попала в шею 10-летнего мальчика. Угрозы для его жизни нет, однако он все еще остается в больнице под присмотром медиков. Розыск злоумышленника пока не увенчался успехом.

В Петербурге вердикта суда ожидает 36-летний уроженец Узбекистана, который сломал руку 11-летнему мальчику, защищая своего сына. Дети подрались, играя на площадке, а мужчина бросился их разнимать. Он слишком сильно оттолкнул школьника, из-за чего тот получил перелом предплечья.

Совсем недавно, в марте в городе на Неве вскрылось жуткое преступление: воспитательницу одного из районных детских садов уличили в издевательстве над маленькими подопечными. Сотрудница компенсирующей группы детсада таскала пятилетнюю девочку за волосы и уши, хватала за шею. Злоумышленницу уже уволили, уголовным делом занимаются правоохранители.

Кроме того, в середине марта Северную столицу всколыхнуло неоднозначное происшествие: 33-летний автомобилист посадил на водительское сиденье маленького ребенка. Инцидент попал на видео, и на кадрах заметно, что мужчина сажает малыша себе на колени, чтобы дать тому порулить. Возможно, если бы машина была припаркована, его действия вряд ли сочли бы возмутительными, вот только дело происходило на Выборгском шоссе — прямо в эпицентре дорожного движения.