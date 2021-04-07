В среду в Петербурге ожидаются дождь и снег

В среду, 7 апреля, в Петербурге ожидается облачная погода с небольшими осадками. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на погоду в городе повлияет два циклона. Днем небо затянут плотные облака, ближе к вечеру местами пройдет дождь и выпадет мокрый снег. В такой ситуации температурный фон окажется близок к своей климатической норме.

Столбики термометров покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +3…+8 градусов. Ветер южного 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в регионе 6 апреля будет облачная с прояснениями погода. Осадки начнутся ночью и продолжатся днем: ожидается дождь, мокрый снег и снежная крупа. Порывы южного, юго-западного ветра составят 7-12 метров в секунду, но ночью в отдельных районах ветер усилится до 15 метров в секунду.