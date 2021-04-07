В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 17 869 человек

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 17 869 горожан.

Об этом стало известно в среду, 7 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 15 964 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1465 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 161 человек. Добровольцы выполнили 6 660 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, переболевшие коронавирусом, обратили внимание на ухудшение памяти.