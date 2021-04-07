В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 17 869 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 17 869 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 17 869 горожан.

Об этом стало известно в среду, 7 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 15 964 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1465 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 161 человек. Добровольцы выполнили 6 660 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, переболевшие коронавирусом, обратили внимание на ухудшение памяти.

новости СПб пандемия тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские депутаты одобрили закон о кадетском образовании
Научный руководитель Путина официально стал долларовым миллиардером
На развязке КАД с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу
После смертельного ДТП на Пушкинском шоссе проводится проверка
В Петергофе тестируют фонтан «Самсон»
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 17 869 человек
В Петербурге стартовало заседание ЗакСа: что обсудят депутаты
Петербуржцы теряют память после COVID-19, а в городе ждут партию вакцины: ...