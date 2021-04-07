В Петербурге от клещевого энцефалита привились почти 4 тысячи человек

Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию. Фото: pixabay

Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию. Фото: pixabay

За последнюю неделю марта против клещевого энцефалита были привиты 3 897 человек. Пока в городе случаев укусов не фиксировали.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Так, с 22 по 28 марта в городе не зарегистрировали ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом. В рамках плановой вакцинации в указанный период привито против клещевого энцефалита 3 897 человек, в том числе 1260 детей до 17 лет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае обнаружения на себе клеща, горожанам необходимо его осторожно снять. Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте.

«Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» или иные лаборатории», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в каких районах Петербурга водится больше клещей.