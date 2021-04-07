В Петербурге прошел День памяти погибших подводников

С 1995 года в нашей стране 7 апреля установлен День памяти погибших подводников. Этот день выбран в память о трагической гибели 7 апреля 1989 года атомной подводной лодки «Комсомолец».

В Петербурге сегодня прошли памятные мероприятия. Панихиды отслужены в Николо-Богоявленском Морском соборе и в церкви Святых Петра и Павла в Сестрорецке. В Сестрорецке возложены цветы к стене памяти, где высечены имена погибших моряков.

На Серафимовском кладбище, где покоятся члены экипажей АПЛ «Курск», научно-исследовательского глубоководного аппарата Минобороны России, моряки Тихоокеанского флота также возложены цветы.

«Мы отдаем сегодня дань памяти всем погибшим героям-подводникам. С нашим городом связана жизнь многих из них. Их имена высечены на стенах наших главных соборов. На нашей земле они нашли свой покой», – сказал губернатор Александр Беглов.

В 2020 году в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга имена погибших подводников – членов экипажа глубоководного аппарата Минобороны России Андрея Воскресенского, Д.Долонского, Д. Опарина, Д. Соловьёва, К. Сомова и Н. Филина – присвоены улицам в новом районе Петергофа. Скверу на Эрлеровском бульваре Петергофа дано название – «сквер Покорителей Глубин».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакСобрание Петербурга создаст перечень единых правил для посещения ресторанов и магазинов с животными.