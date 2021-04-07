В Петербурге откроют семь новых пунктов вакцинации от COVID

Пункт вакцинации от коронавируса в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В ближайшее время в Северной столице откроются еще семь прививочных пунктов. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

По его словам, городские власти намерены расширять сеть прививочных пунктов в Петербурге, чтобы горожанам было максимально удобно сделать прививку от COVID-19.

Эргашев отметил в ходе совещания, которое состоялось сегодня, 7 апреля, что в настоящее время Смольный подписывает соглашения с Минздравом.

Вице-губернатор напомнил, что в последние три дня в город поступило две крупные партии вакцины – 74 100 доз. До конца минувшей недели ожидается поставка около 14 тысяч доз вакцины ЭпиВакКороны.

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