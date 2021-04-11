Ученик устроил пальбу в школе на улице Орджоникидзе

Ученик устроил пальбу в школе на улице Орджоникидзе
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы в одной из школ в Московском районе. Инцидент произошел 10 апреля.

В полицию обратился преподаватель и рассказала о том, что один из учеников принес на территорию школы на улице Орджоникидзе пневматический пистолет.

По словам учительницы, 16-летний школьник в раздевалке несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону находившихся там учеников. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Школьник с места происшествия скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал. Позже, в сопровождении своей матери, ученик прибыл в территориальный отдел полиции, где был опрошен и отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что празднование свадьбы обернулось для уроженца закавказского государства задержанием — он решил пострелять в воздух из автомобиля. Это произошло днем 9 апреля на улице Летчика Лихолетова. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о стрельбе у дома №14.

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