Утренние пробки в Петербурге вырастут до 6 баллов 13 апреля

В Петербурге утром вторника образовались серьезные пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет пять баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, пробки оцениваются на пять баллов. К 9 часам утра ситуация на дорогах ухудшится на балл, но после 11:00 ситуация может улучшиться, а заторы снизятся до 4 баллов.

Красным отмечены участки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. В Кировском районе зафиксирован максимальный уровень загруженности — автомобилисты стоят в районе проспекта Стачек с Ленинским проспектом и проспектом Маршала Жукова. Также сильно затруднено движение Якорной улице.

Проезд в разных частях города также осложняют ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +14 градусов.