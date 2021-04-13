Во вторник в Петербурге будет дождливо, но тепло

Сегодня в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +14 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 13 апреля, синоптическая ситуация в городе будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Ветер подует юго-западный ветер, с переходом на северо-западный. Скорость его порывов составит 4-9 метров в секунду.

Столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов, по области потеплеет до +15. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник Пулково работает без отмен и задержек. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.