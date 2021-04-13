В Петербурге здание «Невской мануфактуры» продолжает тлеть

В Петербурге на данный момент фабрика «Невская мануфактура» продолжает тлеть после локализации пожара, до сих пор место происшествия проливают водой. Об этом сообщает «78.ru».

Глава МЧС России Евгения Зиничева поручила оперативной группе сотрудников центрального аппарата выехать на место происшествия и оказать помощь петербургским спасателям.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар.

Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана.

Работы по ликвидации пожара в «Невской мануфактуре» длятся уже почти сутки.

В результате пожара пострадали три человека. Погиб один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса легкового авто попал ребенок на самокате.