Возбуждено еще одно уголовное дело после крупнейшего за последние годы пожара в Петербурге

В Петербурге возбудили второе уголовное дело после крупного пожара, который случился в Невском районе вчера 12 апреля, в здании фабрики «Невская мануфактура». Об этом сообщает «78.ru».

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.

Ведь в ходе пожара погиб командир отделения 64-й ПСЧ Невского района Илья Белецкий. Плюс ко всему госпитализировали четверых пожарных, они получили серьёзные ожоги.

По некоторым данным, пострадала еще 19-летняя девушка. Она отравилась продуктами горения, потому что находилась близко к месту возгорания. Сообщается, что в удовлетворительном состоянии ее госпитализировали в Научно-исследовательский институт Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Напомним, что в понедельник, в Невском районе 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. Работы по ликвидации пожара в «Невской мануфактуре» длятся уже почти сутки. В результате пожара пострадали шесть человека. Погиб один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Красносельском районе на улице Добровольцев полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в разбое.