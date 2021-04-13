Пьяный мужчина выстрелил в собутыльника во время драки на Космонавтов

Пьяный мужчина выстрелил в собутыльника во время драки на Космонавтов
Сотрудники полиции задержали владельца оружия. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Московском районе Петербурга драка между собутыльниками закончилась стрельбой. Полицейские задержали троих мужчин.

Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля, у дома № 29 по улице Космонавтов. С заявлением о пьяной потасовке в отдел полиции обратилась 51-летняя женщина.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские выяснили, что во время потасовки пьяный 61-летний мужчина достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов, после чего все дебоширы скрылись в одном из подъездов.

В результате стрельбы пострадавших нет. Владельцем оружия, которое было изъято, оказался житель указанного дома. С ним в отдел полиции отправились двое граждан, находившихся в квартире стрелка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Пушкина с балкона угрожал прохожим расстрелом.

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