За неделю снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

За неделю снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Фото: pixabay.com

Сейчас в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ на неэпидемическом уровне, сообщает Роспотребнадзор.

С 5 по 11 апреля снизилась заболеваемость. Показатели заболеваемости ниже недельных эпидемических порогов.

Количество госпитализированных больных такое же как и на предыдущей недели. Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами, случаев гриппа нет. Групповых заболеваний ОРВИ тоже нет.

В период активного подъёма заболеваемости большое значение имеет ограничение быть в коллективе заболевших людей. Также нельзя лечиться самостоятельно, при первых симптомах заболевания нужно обратиться к доктору.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе зафиксировали 30 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом.

медицина новости СПб ОРВИ Роспотребнадзор санкт-петербург


 

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