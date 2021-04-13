Tele2 построила за год 12 ЦОД на территории от Юга до Сибири

Tele2 построила за год 12 ЦОД на территории от Юга до Сибири
Функционал ЦОД может постоянно обновляться без изменений в архитектуре площадки и значительных затрат. Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 построила 12 центров обработки данных в шести регионах России за 2020 год. Машинные залы ЦОД включают 2 286 стойкомест, а мощность оборудования на каждом объекте составляет 1,5-4,9 мВт. Общая сумма инвестиций в строительство объектов превысила 3,5 млрд рублей. Стратегически важный для компании проект позволил повысить отказоустойчивость систем, создать резервные мощности IT-инфраструктуры в условиях роста трафика и подготовиться к запуску новых услуг, в том числе VoLTE.

В 2020 году компания завершила строительство стратегически важных объектов в шести регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В 12 новых ЦОД размещено оборудование для всех информационных систем оператора, включая биллинг, VAS и другие платформы. Центры занимают территорию общей площадью более 10 тыс. кв. м. Машинные залы ЦОД рассчитаны на 2 286 стойкомест и задействуют оборудование мощностью от 1,5 до 4,9 мВт в каждом из центров.

ЦОД Tele2 имеют самое современное оснащение: автоматическое управление вычислительными комплексами, системы поддержания необходимого уровня температуры и влажности, удаленного управления, противопожарной защиты, мониторинга и видеонаблюдения. Резервное энергопитание обеспечивается аккумуляторными залами и автономными генераторами, которые автоматически запускаются в течение двух минут после отключения питания. Облачные вычислительные центры Tele2 по сравнению с текущей инфраструктурой голосовой коммутации обеспечивают повышенную надежность за счет дублирования абсолютно всех систем на разных площадках.

Виртуализация и переход к облачной инфраструктуре позволяют получить более широкий функционал по сравнению с текущими устройствами коммутации. Помимо повышения надежности, перевод процессов управления сетью в облако позволяет предложить клиентам оператора ряд принципиально новых услуг, например, VoLTE. Функционал ЦОД может постоянно обновляться без изменений в архитектуре площадки и значительных затрат. Это ускорит запуск продуктов и услуг.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2:

«По итогам 2020 года число активных пользователей мобильного интернета увеличилось на 20%, а трафик в сети вырос на 58%. В условиях активной цифровизации сервисов нам важно обеспечить отказоустойчивость систем и вместе с тем создать резервы мощности с учетом новых нагрузок на сеть. Высокая конкуренция на российском рынке сформировала высокие стандарты телеком-услуг, а прошлый год радикально повысил требования клиентов к качеству сервисов. Масштабный запуск центров в операционных макрорегионах Tele2 позволит усилить техническую инфраструктуру компании, создать запас прочности в условиях экспоненциального роста трафика и оперативно запускать инновационные продукты. Надежность систем коммутации позволит нам эффективнее способствовать росту показателя NPS, по которому Tele2 является безоговорочным лидером в отрасли в том числе благодаря непрерывному технологическому развитию».

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