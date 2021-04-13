В возрасте 75 лет скончался актер Евгений Тиличеев

Актер Евгений Тиличеев на 75-м году жизни скончался в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте Администрация Северной столицы.

Евгений Тиличеев наиболее известен по ролям Гежеля в фильме «Иди и смотри» и капитана в «Труффальдино из Бергамо».

Интересно, что когда будущий актер окончил школу, он отправился в Москву поступать в студию МХАТ, однако его не взяли и сразу же призвали в армию.

А уже после службы Тиличеев поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Известно, что с 1972 года Тиличеев был солистом Ленинградского театра музыкальной комедии. При этом долго и плодотворно работал на телевидении и радио.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ушел из жизни Рудольф Фурманов — театральный продюсер и режиссер, основатель и директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова. Ему было 82 года.