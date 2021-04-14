Погибшего при тушении «Невской мануфактуры» пожарного похоронят на Серафимовском кладбище

Командира отделения 64-й ПСЧ Невского района Илью Белецкого, погибшего при тушении пожара «Невской мануфактуры», похоронят на Серафимовском кладбище.

Похороны состоятся сегодня, сообщает 78.ru. Проститься с пожарным приедут не только его родственники, но и разные знакомые и сослуживцы. Похоронят 31-летнего Илью Белецкого на Серафимовском кладбище, там находятся места захоронений пожарных, погибших при пожаре в гостинице «Ленинград».

Его сестра Яся Белецкая отметила, что он всегда хотел спасать людей. Белецкий отучился на спасателя, после армии пошёл работать в МЧС, стал командиром части. Всегда первым шёл на пожар. Илья Белецкий служил в части10 лет.

Пожар на фабрике начался около часа дня. Его причина не установлена. Площадь, на которую распространилось пламя, 25 тыс. квадратных метров. В тушении задействовали 2 военных вертолёта Ми-8.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание Невской мануфактуры восстановят за деньги собственника.