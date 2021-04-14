Турция прокомментировала решение России ограничить авиасообщение

В стране убеждены, что в нем нет политической подоплеки.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение властей России ограничить авиасообщение между странами. Он отметил, что не видит в происходящем политическую подоплеку, но негативные последствия неизбежны. Его слова приводит телеканал NTV.

Чавушоглу заявил, что Турция будет работать над возобновлением полетов. Напоминаем, что чартерные и регулярные рейсы в Турцию приостановят с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал резкий рост заболеваемости в стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что именно из Турции завезли больше всего штаммов коронавируса.

Известно, что все, кто успел улететь в Турцию, смогут вернуться в штатном режиме, то есть останутся там до назначенной даты вылета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция вновь ужесточает ограничения из-за COVID.