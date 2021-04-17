В Петербурге тесты на коронавирус сдали 22 627 человек

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 22 627 горожан.

Об этом стало известно в субботу, 17 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 12 640 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1 471 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1 167 человек. Добровольцы выполнили 6 855 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург доставили огромную партию доз вакцины против коронавируса.