В Петербурге тесты на коронавирус сдали 22 627 человек

В Петербурге тесты на коронавирус сдали 22 627 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 22 627 горожан.

Об этом стало известно в субботу, 17 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 12 640 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1 471 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1 167 человек. Добровольцы выполнили 6 855 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург доставили огромную партию доз вакцины против коронавируса.

коронавирусная пандемия новости СПб тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Украина пообещала ответить на задержание своего консула в Петербурге
Пьяный житель Ленобласти сломал ногу при побеге после угона такси
Обокрали квартиру главного нефролога Петербурга, расчленившего свою жену
Сотрудники ФСБ задержали украинского консула в Петербурге
За сутки коронавирус выявили у 701 петербуржца
Задержан рецидивист, угрожавший школьникам пистолетом на Ветеранов
Во Всеволожске госпитализировали впавшего в кому петербургского школьника
Житель дома на Софийской нашел в своем старом шкафу гранату