В Ленобласти в воскресенье потеплеет до +16 градусов

В Ленобласти в воскресенье потеплеет до +16 градусов
Ветер северо-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Фото: pixabay

В воскресенье в Ленобласти ожидается малооблачная погода, без осадков. Метеорологические неприятности не прогнозируются.

Так, сегодня, 18 апреля, в 47-м регионе температура воздуха составит 11-16 градусов тепла. Ветер – северо-восточный, восточный – со скоростью 6-11 метров в секунду.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 18 апреля ожидается ясная погода. Днем температура воздуха ожидается на уровне +13…+15 градусов.

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