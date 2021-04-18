В Ленобласти в воскресенье потеплеет до +16 градусов

В воскресенье в Ленобласти ожидается малооблачная погода, без осадков. Метеорологические неприятности не прогнозируются.
Так, сегодня, 18 апреля, в 47-м регионе температура воздуха составит 11-16 градусов тепла. Ветер – северо-восточный, восточный – со скоростью 6-11 метров в секунду.
Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 18 апреля ожидается ясная погода. Днем температура воздуха ожидается на уровне +13…+15 градусов.