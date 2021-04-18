В Петербурге 18 апреля ожидается ясная погода

В воскресенье, 18 апреля, в Петербурге ожидается теплая и ясная погода.

По словам синоптиков, осадков не ожидается, небо будет почти безоблачным.

Ночью ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут 2 – 4 градусов тепла. Днем температура воздуха ожидается на уровне +13…+15 градусов.

В Ленинградской области осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит -1 +4 градуса. Ветер северо-восточного, восточного направления подует со скоростью 2 – 7 метров в секунду, днем 6 – 11 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.