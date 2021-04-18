За сутки тесты на коронавирус сдали более 18 тысяч петербуржцев

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 18 082 горожан.

Об этом стало известно в воскресенье, 18 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 5 567 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1 471 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1 167 человек. Добровольцы выполнили 6 875 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 150 больных коронавирусом остаются на аппарате ИВЛ в стационарах Петербурга.