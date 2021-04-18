В Петербурге коронавирус подхватили еще 695 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 695 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено заболевших. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 252 человека. Третье место у Подмосковья — 591 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 91 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свободно больше 21% коек для ковид-пациентов.