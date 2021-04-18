У метро «Озерки» мужчина с топором громил остановки

Мужчина со всего маху ударял по стеклам остановки общественного транспорта. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" соцсети ВКонтакте

Мужчина со всего маху ударял по стеклам остановки общественного транспорта. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" соцсети ВКонтакте

В Выборгском районе Петербурга местные жители заметили, как мужчина с топором в руках ломал автобусные остановки.

Разрушителя заметили около станции метрополитена «Озерки». Видео с места происшествия появилось в Сети. На снимках видно, как неизвестный крушит стекла на одной остановке, после чего идет к следующей и делает тоже самое.

Окружающие стараются держаться подальше от неадекватного мужчины. Очевидцы вызвали полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приозерском районе Ленинградской области мужчина ворвался с топором в насосную и просил включить воду. Ранее злостный неплательщик ЖКХ все-таки решил вернуть долги за воду.