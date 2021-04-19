Военнослужащие и музыканты вышли на репетицию Парада Победы на Дворцовой площади

На Дворцовой площади Петербурга состоялась репетиция Парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Четыре тысячи военнослужащих отрабатывали торжественный марш под звуки оркестра, а также строевые приемы с оружием.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, участие в репетиции приняли юнармейцы, кадеты и военнослужащие других российских силовых структур.

Военные будут тренироваться вплоть до конца апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад пройдет в обычном формате, без ограничений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.