Военнослужащие и музыканты вышли на репетицию Парада Победы на Дворцовой площади

Военнослужащие и музыканты вышли на репетицию Парада Победы на Дворцовой площади
Фото: Мойка78/Николай Овсянников

На Дворцовой площади Петербурга состоялась репетиция Парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Четыре тысячи военнослужащих отрабатывали торжественный марш под звуки оркестра, а также строевые приемы с оружием.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, участие в репетиции приняли юнармейцы, кадеты и военнослужащие других российских силовых структур.

Военные будут тренироваться вплоть до конца апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад пройдет в обычном формате, без ограничений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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