Колтушское шоссе расширят за счет выкупа 68 участков в Ленобласти

Власти Ленобласти выкупят почти 70 частных земельных участков для проведения реконструкции дороги от КАДа до Колтушей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.

В результате изъять из частной собственности планируется 11 участков и семь объектов капитального строительства, еще 57 – частично. Реконструкция участка от Янино до Суоранды продлится до конца лета 2024 года.

Как сообщила пресс-служба правительства области, дорога будет расширена с двух до четырех полос. Таким образом, исчезнет «бутылочное горлышко» на границе Янино и Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 5 по 12 апреля на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения.