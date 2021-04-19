Колтушское шоссе расширят за счет выкупа 68 участков в Ленобласти

Колтушское шоссе расширят за счет выкупа 68 участков в Ленобласти
Контракт на расширение Колтушского шоссе заключён осенью прошлого года. Фото: Pixabay

Власти Ленобласти выкупят почти 70 частных земельных участков для проведения реконструкции дороги от КАДа до Колтушей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.

В результате изъять из частной собственности планируется 11 участков и семь объектов капитального строительства, еще 57 – частично. Реконструкция участка от Янино до Суоранды продлится до конца лета 2024 года.

Как сообщила пресс-служба правительства области, дорога будет расширена с двух до четырех полос. Таким образом, исчезнет «бутылочное горлышко» на границе Янино и Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 5 по 12 апреля на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения.

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Колтушское шоссе расширят за счет выкупа 68 участков в Ленобласти
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