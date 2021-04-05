С 5 по 12 апреля на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения

С 5 по 12 апреля на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения
На КАД перекрыта одна полоса движения. Фото:ФКУ Упрдор «Северо-Запад»)

С 5 по 12 апреля на участке Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга, между транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе будет перекрыта одна полоса движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение движения связано с работами по уборке уличного смета в разделительной полосе дороги.

В период с 5 по 12 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса.

При этом, по первой, второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Дорожники установят временные знаки, водоналивные барьеры, которые оградят место производства работ, и смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

Отмечается, что работа будет идти в круглосуточном режиме и в две смены.

Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожники Петербурга объяснили изношенность дороги Кольцевой автомобильной дороги.

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