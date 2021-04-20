Смертность сокращается, а ученые испытывают новый тест на антитела: COVID-19 в Петербурге к 20 апреля

В Петербурге постепенно стабилизируется обстановка с коронавирусом – в городе снижается смертность и число госпитализаций. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19 в Северной столице.

По последним данным, в Петербурге в период с 12 по 18 апреля общее количество госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом и пневмонией составило 1860 случаев. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7,8%.

При этом среднее число госпитализаций в сутки на прошлой неделе составило 265,7 случаев. Пока это наименьший показатель с начала второй волны эпидемии.

Сокращается и показатель смертности. Прирост погибших стал меньше на 21,5%. Новых случаев COVID-19 теперь меньше на 4,2%, а активных больных — на 4,3%.

Как отмечают специалисты, такие показатели говорят о том, что в Северной столице сохраняется тренд на снижение распространения инфекции. Пока процесс идет медленно и нестабильно. Говорить о конце эпидемии еще рано.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге от коронавируса успели привиться почти полмиллиона человек. Из них 347,5 полностью закончили цикл вакцинации. Так, за последние сутки в городе вакцину получили 2,7 тысяч человек. В Северной столице остается 226 404 неизрасходованных комплектов вакцины.

Тем временем в петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера стартовали доклинические исследования кожного теста для оценки иммунитета к COVID-19. Специалисты уже провели исследование на добровольцах. Ожидается, что тест может быть доступен уже к осени этого года.