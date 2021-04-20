В Петербурге эвакуировали Василеостровский районный суд из-за бесхозной сумки

В зале суда обнаружили подозрительный предмет, хозяина которого установить не удалось.

Василеостровский районный суд сегодня, 20 апреля, пришлось эвакуировать. Известно, что в зале судебного заседания нашли бесхозную сумку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На место уже вызвали специалистов и кинологов. Им предстоит выяснить, представляет ли сумка опасность или кто-то ее просто забыл.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что восьмиэтажный БЦ «Бенуа» пришлось эвакуировать из-за сообщения о «минировании». На данный момент специалисты обыскивают здание в поисках взрывоопасного вещества.