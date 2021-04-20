Нанесший петербуржцу 45 ударов ножом мужчина получил 16 лет колонии строгого режима

Красногвардейский районный Петербурга огласил приговор в отношении Расулжана Ибрагимова, признанного виновным в убийстве.

Преступный инцидент произошел днем 20 ноября 2018 года в доме 9 по Индустриальному проспекту. По данным следствия, мужчина нанес двум присутствующим множество ударов ножом, руками и неустановленными тупыми предметами. Одному из них досталось не менее 45 ударов ножом в область груди, от чего наступила смерть.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, версия произошедшего Ибрагима оказалась совершенно иной. По его словам, его спровоцировали, убийство не планировалось. При этом, когда раз за разом он втыкал оружие в тело противника, под руку попался приятель жертвы — потому и пырнул. Он отметил, что конфликт был вызван обманными действиями со стороны потерпевших в связи с покупкой машины.

Ибрагимов получил 16 лет колонии строгого режима, также суд удовлетворил гражданские иски на 2,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе ограбили и убили мужчину.