Нанесший петербуржцу 45 ударов ножом мужчина получил 16 лет колонии строгого режима

Нанесший петербуржцу 45 ударов ножом мужчина получил 16 лет колонии строгого режима
Суд удовлетворил гражданские иски на 2,5 млн рублей. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Красногвардейский районный Петербурга огласил приговор в отношении Расулжана Ибрагимова, признанного виновным в убийстве.

Преступный инцидент произошел днем 20 ноября 2018 года в доме 9 по Индустриальному проспекту. По данным следствия, мужчина нанес двум присутствующим множество ударов ножом, руками и неустановленными тупыми предметами. Одному из них досталось не менее 45 ударов ножом в область груди, от чего наступила смерть.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, версия произошедшего Ибрагима оказалась совершенно иной. По его словам, его спровоцировали, убийство не планировалось. При этом, когда раз за разом он втыкал оружие в тело противника, под руку попался приятель жертвы — потому и пырнул. Он отметил, что конфликт был вызван обманными действиями со стороны потерпевших в связи с покупкой машины.

Ибрагимов получил 16 лет колонии строгого режима, также суд удовлетворил гражданские иски на 2,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе ограбили и убили мужчину.

новости СПб поножовщина суд убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нанесший петербуржцу 45 ударов ножом мужчина получил 16 лет колонии ...
Жириновский предложил навсегда закрыть курорты Турции и Египта для граждан России
Собянин предупредил об ухудшении ситуации с COVID в Москве
Петербуржцы запечатлели солнечное гало 20 апреля
«Паровозик» из четырех авто собрался на Каменноостровском проспекте
В Ленобласти ожидаются заморозки до -4 градусов и мокрый снег в среду
Петербуржцев предупредили о похолодании и небольшом дожде в среду
Одноэтажный дом в Белоострове тушат 12 спасателей