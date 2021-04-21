Авиакомпания «Россия» провела экскурсию для девятиклассника, выигравшего конкурс «Большая перемена»

Авиакомпания «Россия» подарила персональную экскурсию девятикласснику Дмитрию Шину из Ростова-на-Дону, ставшего победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Как сообщили в авиакомпании, главная мечта школьника — стать пилотом и учиться в авиационной школе в родном городе. Дмитрий увлекается географией и путешествиями, поэтому в конкурсе выбрал направление «Познавай Россию!».

Представители перевозчика провели для Дмитрия экскурсию в аэропорту Платов. Девятиклассника познакомили с работой производственных служб, диспетчерской и рассказали, какие технологии применяются для обработки багажа и грузов. Юноша узнал, как лайнеры готовятся к полетам, встретился с экипажем самолета и пообщался с командиром воздушного судна в кабине пилотов.

«Как же круто, когда ты долго и усердно работаешь ради достижения цели, а потом твои успехи замечают и поддерживают. Благодаря «Большой перемене» я стал еще на шаг ближе к своей детской мечте — стать пилотом», — поделился школьник.

Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков заявил о важности поддержки детей, мечтающих связать жизнь с авиацией, для одной из крупнейших авиакомпаний страны.

«Уверен, что среди участников «Большой перемены» есть ребята, которые в будущем придут работать в нашу авиакомпанию уже в качестве состоявшихся профессионалов», — добавил Сергей Стариков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цена авиабилетов по России выросла до 120%.